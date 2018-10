L'université Sétif1 au premier rang du top 10

Six universités algériennes apparaissent dans le classement «World University Rankings 2019» qui établit chaque année un palmarès des meilleures universités au monde. Selon son site Internet, l'université Sétif 1 se situe au rang 801 parmi les 1250 universités répertoriées. A l'échelle nationale, elle occupe la première place avec l'université de Béjaïa. Les quatre autres universités algériennes, à savoir Annaba, Constantine 1, Usthb et Tlemcen, occupent le dernier rang de ce classement (1000+). Ce classement est basé sur plusieurs critères, tels que la qualité de la recherche et de l'enseignement, les citations scientifiques, l'attractivité internationale et la parité homme/femme. Comme chaque année, les universités du Royaume-Uni et des États-Unis dominent le top 10.