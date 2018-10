Stream System en force en Mauritanie

Bomare Compagny sous sa marque Stream System participe avec 172 autres entreprises algériennes à la 2ème Exposition spécifique de produits algériens à Nouakchott en Mauritanie. Une manifestation qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme officiel de participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger. Cette exposition qui durera du 23 octobre jusqu'au 29 s'avère une opportunité pour Bomare Compagny sous sa marque Stream System pour la promotion de ses articles ainsi que de poser les bases d'une coopération économique future avec les pays voisins. Durant six jours, une gamme riche et variée de produits électroniques «Stream System» incluant de nouveaux téléviseurs et smartphones sera exposée. A travers cette participation, l'opérateur économique algérien consolide son implication à la relance et la promotion de l'industrie algérienne.