Un appel pour un registre des patients atteints de maladies rares

Le président de l'association «Adem des maladies rares», le docteur Mohamed Tahar Hamlaoui, a appelé à la mise en place d'un registre national pour la prise en charge des maladies rares qui permettra de recenser les malades et améliorer leur prise en charge. Intervenant lors d'une journée de sensibilisation au profit des familles des malades, le pédiatre à l'Etablissement hospitalier universitaire Nefissa Mahmoud (ex-Parnet) a mis l'accent sur la nécessaire mise en place d'un registre national pour la prise en charge des maladies rares devant «faciliter aux décideurs la mobilisation du budget nécessaire pour le traitement de ces pathologies». En dépit de la prise en charge, par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), d'une partie des médicaments et aliments destinés à ces malades, celle-ci «ne profite pas à toutes les personnes atteintes par ces pathologies, au vu de leur nombre important et leur degré de complexité qui diffère d'une personne à une autre», selon l'Adem qui milite pour l'élargissement de la liste des bénéficiaires de ces produits.