Des stations mobiles de carburant pour le Sud

L'Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a réceptionné, huit nouvelles stations mobiles de distribution de carburant montées, pour la première fois, par l'Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie de Blida (unité CR Metal / Blida), dans l'attente de la réception de 17 autres, à la fin de l'année en cours. «Ces stations mobiles, d'une capacité unitaire de 40.000 mètres cubes de carburant (de différents types) n'ont rien à envier, à celles importées de pays européens et de Turquie, en termes de qualité de réalisation», a assuré le directeur général de Naftal précisant que ces stations sont destinées aux régions du sud du pays qui accusent un manque en stations d'essence, à cause de la grande étendue de leur superficie.