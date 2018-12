Le Salon virtuel le plus prisé par les étudiants algériens

Après le succès de la 2ème édition du Salon en ligne des études en France ayant cumulé près de 23.000 visites, Campus France Algérie organise la 3ème édition du Salon virtuel qui se tiendra les 6 et 7 décembre 2018. Pendant deux jours, plusieurs établissements d'enseignement supérieur répondront en ligne, aux questions des étudiants algériens. Pendant deux jours, ce dispositif interactif et innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces Campus France Algérie, les établissements d'enseignement supérieur français, les associations d'Alumni et les étudiants de l'ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées. Le salon en ligne offrira la possibilité aux étudiants algériens issus des 48 wilayas de dialoguer en direct depuis leur ordinateur ou leur smartphone avec plus d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur français.