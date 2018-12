Le président d'El Infitah candidat à la prochaine présidentielle

Le président du mouvement El Infitah, Omar Bouacha, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle. Dans une déclaration à la presse au siège de son parti, M. Bouacha a annoncé son souhait de se «porter candidat à la prochaine présidentielle» pour contribuer à l'«édification de l'Algérie et à l'instauration de la paix et de la sécurité à travers tout le pays», estimant qu'il était temps de «remettre le flambeau à la génération de l'indépendance dans le cadre de l'alternance politique en concrétisation des valeurs de la démocratie». Soulignant que «l'Algérie passe aujourd'hui par une crise économique provoquée par le recul des cours des hydrocarbures», M. Bouacha a appelé à l'impérative «relance des projets économiques efficaces répondant aux exigences de cette étape». Après avoir salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) pour la préservation de la paix et de la sécurité du pays, le président du mouvement El Infitah a mis en exergue l'importance et le rôle de l'élite culturelle dans le développement d'une économie créatrice de richesse.