Un Hollandais à Biskra

Un «fin limier» des niches d'exportations est actuellement en tournée en Algérie. De nationalité hollandaise, l'homme qui a fait fortune en revendant en Europe des produits artisanaux africains, a élu domicile, ces derniers jours, dans la ville de Biskra. Sa mission consiste à dénicher, dans les allées du Salon national des dérivés du dattier et articles de souvenirs, les petites perles qui trouveraient facilement des acheteurs dans son pays et dans toute l'Europe. Informé par la diversité des produits dérivés du palmier dattier, il a affirmé avoir été impressionné par la riche gamme de produits artisanaux dont des bancs, des tables, des sacs et des denrées à base de datte dont le miel, la farine et la confiture de ce fruit du désert. Notre Hollandais a pris beaucoup d'échantillons et promis de retourner pour des commandes fermes.