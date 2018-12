L'espace clients Algérie télécom ne "répond" pas!

Algérie télécom a mis en place un espace clients afin qu'ils puissent consulter leurs factures, leurs consommations, etc...Une très bonne chose, sauf que le site Internet où l'on doit créer notre compte ne fonctionne pas! On s'inscrit et on attend un SMS de confirmation qui...n'arrive jamais! Les clients de AT se plaignent également du fait qu'ils doivent ajouter 10 dinars de taxes sur la carte de rechargement de 1000 dinars achetée au niveau des agences. A l'instar de ce que font les kiosques multiservices. Combien coûte réellement l'Internet? s'interrogent les clients.