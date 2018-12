Laghouat, capitale des festivités du Nouvel An amazigh

La wilaya de Laghouat abritera les festivités officielles du Nouvel An amazigh, Yennayer 2969 (Amenzou n Yennayer), coïncidant avec le 12 janvier 2019.

Cette wilaya a été élue cette année pour abriter les festivités et elle sera au rendez-vous de cet évènement national, pour accueillir les participants et invités de différentes régions du pays» comme l'a déclaré le wali faisant état de préparatifs intensifs entrepris en coordination avec le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) pour la mise au point d'un riche programme festif reflétant le legs populaire local et national dans toutes ses composantes civilisationnelles séculaires.