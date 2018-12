Un marché de l'immobilier "Aadl" sur le Net

L'annonce de la possibilité de changement de site pour les souscripteurs Aadl a constitué une véritable aubaine pour les spéculateurs. Le terrain de chasse: Facebook. Et pour cause, des dizaines de pages sur ce réseau social ont vu le jour proposant de mettre en relation les souscripteurs désirant échanger, louer ou vendre leurs logements! Des «conseils juridiques» destinés à garantir la faisabilité de certaines transactions à la limite de la légalité sont même prodigués par des spécialistes de la spéculation immobilière. Il est clair, cependant, que tous ces services sont rémunérés et les montants sont proportionnels au coût des transactions. Des astuces sur les jeux d'écriture font également partie des conseils donnés sur le cyberespace. Face à ce nouveau business qui progresse de manière exponentielle, l'administration donne l'impression d'être déconnectée.