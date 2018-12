Une bibliothèque digitale pour soutenir les inventeurs

L'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi) a créé

11 centres d'appui à la technologie et à l'invention (Cati) pour la seule année 2018. On pourrait penser que l'Inapi a fait un effort remarquable, sauf que ces Cati ne sont rien d'autre qu'une bibliothèque digitale et électronique, un centre de formation et un centre d'appui aux affaires. Même si ce genre de structures a le mérite d'exister, il reste que l'acte d'inventer nécessite un apport financier conséquent, ce que l'Inapi n'a visiblement pas prévu dans son plan de déploiement. Cela pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des 11 Cati, pour la simple raison qu'ils viennent renforcer 43 autres centres précédemment ouverts, sans que l'on sente un frémissement de l'invention en Algérie.