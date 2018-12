Les agriculteurs formés à l'élevage de poisson

Une quarantaine d'agriculteurs de la daïra de Sebdou au sud de Tlemcen ont repris place dans les classes pour une formation visant à les initier aux techniques d'élevage des poissons d'eau douce.

Cette formation, initiée par la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques, ouvre à ces apprenants de nouvelles perspectives pour la promotion de l'aquaculture dans leur région, en plus de leurs activités agricoles habituelles.

En plus de l'aspect formation, encadrée par des techniciens de la direction de la pêche au profit de ces agriculteurs, il sera procédé, dans une seconde phase, à l'ensemencement de 10 000 alevins de Tilapia dans plusieurs bassins d'irrigation. Le procédé consiste à développer les deux activités parallèlement ou séquentiellement, en bénéficiant des avantages de l'une pour l'autre.