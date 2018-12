Les plantes aromatiques et médicinales: c'est aussi une richesse

Le géranium, la lavande, la rose, le moringa, la sauge, le thym, la verveine, la menthe et le safran, le romarin, l'Aloe verra ou encore le persil, le basilic, la camomille, le figuier de Barbarie... Ce sont là des potentialités dont jouit la région de Ghardaïa dans la filière des plantes aromatiques et médicinales (PAM). Ces plantes constituent une vraie richesse non seulement pour la région, mais aussi pour le pays sur le plan économique. Elles ouvrent des perspectives «prometteuses» pour le développement économique local. Pour preuve, les résultats enregistrés par les petits projets épars de jeunes agriculteurs, lancés ces dernières années à travers les différentes exploitations agricoles familiales dans la wilaya. Certes, cette culture de PAM et autres plantes condimentaires est encore «timide», mais l'engouement des jeunes agriculteurs peut faire la différence.