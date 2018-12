Quand des élus font dans la désinformation

Le niveau de professionnalisme de la Protection civile algérienne est rassurant quant à son aptitude à gérer convenablement des situations de catastrophes naturelles, de l'aveu même des observateurs étrangers. Elle a d'ailleurs été honorée à maintes reprises à l'échelle internationale. Des prix de premier ordre lui ont été décernés. Il suffit de rappeler les félicitations adressées par l'Organisation internationale de la Protection civile (Oipc) pour l'intervention remarquable des pompiers algériens lors du séisme du Népal en 2015 ou encore le fait que ce corps a obtenu l'année dernière, la certification aux normes internationales Insarag (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage) en zones urbaines sous l'égide des Nations unies. Et pourtant! Hier, dans une émission sur TV Ennahar, deux députés, l'un d'obédience FLN et l'autre du groupe des Indépendants, ont affirmé que la Protection civile algérienne est loin d'avoir les moyens de sa politique et que si ses hommes ont échoué à sauver le jeune Ayache de M'sila, c'est en raison du matériel rudimentaire dont ils disposent.