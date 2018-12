Qui ne connaît pas al Maqqari?

Celui qui ne connaît pas l'érudit Abbas al Maqqari Tilimssani a la possibilité de remédier à cette lacune en se rendant le 14 janvier prochain à l'université d'Oran1 Ahmed Ben Bella où la vie et l'oeuvre de l'érudit seront au centre d'une rencontre. La manifestation réunira des enseignants et chercheurs de différentes universités du pays pour débattre des aspects historiques et intellectuels de cette personnalité. L'objectif étant de faire connaître les savants d'Algérie du Moyen âge.

al Maqqari est un érudit du Moyen âge, connu pour sa production intellectuelle prolifique qui a contribué à l'enrichissement des ouvrages d'histoire du Maghreb musulman.