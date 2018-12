8 mois d'hommage pour Youssef Chahine à Paris

Jusqu'au 28 juillet 2019, la cinémathèque française de Paris héberge la rétrospective de l'un des plus grands cinéastes arabes: Youssef Chahine. L'occasion d'un retour émouvant sur la carrière audacieuse et prolifique d'un admirateur de comédies musicales, mais aussi d'un homme engagé qui n'a jamais cessé de se battre contre les injustices sociales et l'obscurantisme de son temps. Fruit de plus de huit années de travail, cet événement retrace les moments marquants de la carrière du réalisateur alexandrin à travers l'exposition de ses films et de ses archives personnelles: de ses débuts avec le music-hall à son flirt avec le pouvoir, jusqu'à la reconnaissance internationale. Le résultat est une ode joyeuse et sensible à l'âge d'or du cinéma égyptien, à une époque où son peuple était suspendu aux scènes de baisers enflammés entre Faten Hamama et Omar Sharif.