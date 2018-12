A quel stade se trouve le projet sportif de Baraki?

Lancé en 2004, en même temps que d'autres grands projets à Alger, le stade de Baraki, d'une capacité de 40 000 places, a connu une longue période d'arrêt et ce n'est qu'en 2009 que les travaux ont repris. D'importants moyens humains et financiers ont été mobilisés depuis pour achever le projet dans les plus brefs délais, mais à chaque fois, les dates avancées pour sa réception sont repoussées. Dernier report en date, le projet passe de janvier 2019 à début juillet, ce qui a le don d'irriter le ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab et le wali d'Alger Abdelkader Zoukh, qui ont mis en demeure l'entreprise China Railway Construction Engineering Group (Crceg). «Lors de notre précédente visite, le 16 octobre dernier, nous avions demandé à ce que le nombre des ouvriers passe de 226 à 500 pour pouvoir réceptionner début 2019. Or, nous constatons que ce renforcement n'a pas été fait.

Vous devez en assumer les conséquences» a dit le wali à la puissante Crceg.