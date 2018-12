Le passe-temps insolite de Sergueï Choïgou

Difficile à croire, mais Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, héros de Russie et général d'armée, a une habitude très «pacifique»: avant les réunions du gouvernement, il préfère dessiner... Dans la plupart des cas, les heureux détenteurs de ces dessins sont Sergueï Lavrov et Elvira Nabioullina. Le ministre russe de la Défense a révélé une habitude qui se manifeste avant les réunions du gouvernement. Selon ses propres dires, Sergueï Choïgou préfère passer le temps en dessinant. «Je ne considère pas mes dessins comme du grand art. Je dessine lorsque j'ai un moment de libre», a déclaré Sergueï Choïgou dans une interview accordée à un média russe. Il a précisé qu'il dessinait souvent avant les réunions du gouvernement et offrait ses dessins à son ami de longue date, Sergueï Lavrov ou à la présidente de la Banque centrale russe Elvira Nabioullina, qui possède déjà une collection non négligeable de ses oeuvres.