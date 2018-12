El Kendi change de DG

Un nouveau DG, le docteur Sfiane Achi, vient d'être nommé à la tête de la SPA El Kendi, industrie du médicament. Cette firme travaille actuellement sur plus de 20 «génériques plus» et a inscrit dans son plan de production locale plusieurs molécules pour le traitement des maladies rares et orphelines. Elle produira également un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer a-t-on annoncé jeudi à Alger. L'exportation par ce laboratoire constitue un moteur de développement économique et social qui représente un enjeu majeur et doit répondre aux exigences spécifiques de chaque pays importateur.

El Kendi est une entreprise pharmaceutique de droit algérien opérationnelle depuis 2009 à Alger. Elle emploie une équipe de 1100 employés qui produisent plus de 142 marques.