Le haram des salafistes

Comme chaque année, une campagne contre la célébration du Nouvel An universel et le Nouvel An berbère Yennayer est menée sous prétexte que la célébration des deux fêtes est interdite par la religion.

Sur les réseaux sociaux, il est possible de voir les agissements de ces salafistes dont certains ne manquent pas de placarder des affiches appelant à «boycotter» ces fêtes devant les mosquées, les murs de certains quartiers ou même sur les devantures des pâtisseries où l'on peut lire «ici, on ne vend pas les gâteaux de fin d'année».