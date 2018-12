Mebtoul dirigera la délégation algérienne au 5+5

Le professeur Abderrahmane Mebtoutl a été désigné par le président de la République, pour diriger la délégation algérienne de la rencontre internationale du groupe 5 + 5 de la région Mena courant juin 2019 à Marseille, qui regroupera la composante de la société civile dans toute sa diversité, économique, sociale, culturelle des deux rives de la Méditerranée afin de favoriser le dialogue des cultures et un partenariat gagnant/gagnant.Etant un honneur pour notre pays, l'Algérie a eu le dossier le plus important, ayant été chargée du dossier énergie: énergies classiques, énergies non conventionnelles, énergies renouvelables, efficacité énergétique, et d'une manière générale proposer le nouveau modèle de consommation énergétique 2020-2030.