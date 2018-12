Michelle Obama, la femme la plus admirée en 2018

L'ancienne Première Dame des Etats-Unis, Michelle Obama, a été nommée femme la plus admirée des Américains en 2018, selon un sondage Gallup, publié jeudi. C'est la première fois en 17 ans que quelqu'un d'autre que l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, arrive en tête de la liste des femmes les plus admirées des Américains, selon l'institut de sondage. L'enquête annuelle demande aux Américains de nommer l'homme et la femme qu'ils admirent le plus, vivant partout dans le monde. Mme Obama a été classée première avec 15% des personnes qui la nommaient, suivie par la milliardaire et figure des médias Oprah Winfrey, qui a été mentionnée par 5% des sondés. Hillary Clinton et l'actuelle Première Dame, Melania Trump arrivent derrière avec 4% chacune.