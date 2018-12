Poutine "Je n'ai jamais rêvé devenir président"

Vladimir Poutine a réalisé le rêve de Régina, une jeune non-voyante, qui aspirait à devenir journaliste et d'interviewer le président russe. Lors de cette rencontre organisée en forme de cadeau de Noël pour Régina, le président s'est laissé aller à quelques confessions...Répondant aux questions de la jeune fille, Vladimir Poutine est revenu sur ses jeunes années, ses débuts à la tête de la Russie et ses souhaits pour l'avenir. A-t-il toujours caressé le rêve de devenir président? Vladimir Poutine répond « Je n'ai jamais rêvé devenir président.[...] C'est le résultat d'un concours de circonstances.» Il l'a évoqué de manière étonnamment sobre: «C'est arrivé comme cela.» Il a précisé que ce n'était pas son intention, et que le destin a pris cette tournure grâce à la proposition du premier président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine.