2020 proclamée année internationale de la santé des végétaux

L'Organisation des Nations unies (ONU) a proclamé 2020, année internationale de la santé des végétaux pour améliorer la sécurité alimentaire, protéger l'environnement et la biodiversité et stimuler le développement économique, a indiqué la FAO sur son site Web. L'Assemblée générale des Nations unies vient d'approuver trois nouvelles résolutions qui constituent autant d'initiatives de sensibilisation axées sur la santé des végétaux, la sécurité alimentaire et les légumineuses dans deux nouvelles journées internationales et une année complète consacrées aux principaux problèmes de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, a fait savoir la FAO.