Algérie-Maroc: la guéguerre du couscous déclarée

Entre l'Algérie et le Maroc, c'est la guéguerre culinaire. Objet du conflit: le couscous. Mustapha El khalfi, porte-parole du gouvernement marocain, a déclaré le couscous plat national, lors d'une conférence de presse organisée jeudi dernier, selon le site de la chaine 2M, cité par Alg24. «La réalité des choses est bien là et ne changera pas», a-t-il signifié. C'est là une réplique du Premier ministre Ahmed Ouyahia qui, lors de son passage à la foire de la production nationale, avait fait une halte devant le stand d'un exportateur de semoule pour recommander de bien «marketer» le couscous et d'ajouter «il y a un pays frère et voisin qui pense que le couscous n'existe nulle part ailleurs sur la planète que chez lui, prouvons-lui le contraire!». Pour enfoncer le clou, il dira aussi: «Je ne voudrais pas parler du couscous algérien seulement, mais plutôt du couscous maghrébin.» Rappelons qu'en début d'année, sur initiative de l'Algérie, les pays du Maghreb annonçaient vouloir déposer en mars 2019, un dossier commun pour proposer le classement du couscous sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.