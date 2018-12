Le barbier algérien de Saguenay

Un barbier de Saguenay (Québec), algérien de son état, a offert à un sans-abri une coupe de cheveux et une taille de barbe, ceci surtout à un moment empreint d'humanité à la veille de Noël. «Ils ont besoin d'amour», a-t-il dit, invitant les gens à donner à leur tour.

Ismaïl Ramoul est arrivé d'Algérie il y a neuf ans et n'a pas de famille avec lui dans l'arrondissement de Chicoutimi (Québec). Il comprend la réalité des gens de la rue. «Ce n'est pas facile d'être loin des siens, d'être seul, surtout au temps des fêtes», a confié le barbier généreux qui s'est servi de ses talents pour «redonner» à son tour. Il voyait depuis un moment cet homme qui quémandait un peu d'argent sur les trottoirs de la rue Racine et lui a offert une coupe de cheveux et une taille de barbe.

Il n'est pas près d'oublier sa rencontre avec Jonathan.