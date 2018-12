Le grand-père de Hocine Ait Ahmed est un Arabe

Dans son émission intitulée Fatwa sur la chaîne Ennahar, le prêcheur cathodique Chems Eddine, dit Chamsou, n'a pas trouvé mieux que de décréter que Cheikh Mohand-Ou-Lhocine, le grand-père maternel de feu Hocine Ait Ahmed, était d'origine arabe! Le prêcheur n'a été interrogé ni sur Cheikh Mohand-Ou-Lhocine ni sur son origine. De son propre chef, il s'est cru obligé de lui attribuer une origine par un raccourci de l'histoire, dont on a usé et abusé, qui se résume à cette sentence négationniste. «Nous sommes tous des Arabes.»

Ce dernier a expliqué que les Arabes et les Amazighs ont la même origine puisque Amazigh est le père des Amazighs et que ce dernier est fils de Kanaân qui est d'origine arabe. Tout est dit.

Que de temps perdu, que de luttes inutiles pour reconquérir l'identité amazighe. Il fallait se référer à Chamsou et le problème aurait été réglé sans même amender la Constitution ni consacrer Yennayer journée fériée.

Il y a quelques années, ce même individu sest fait l'avocat de la pédophilie en donnant son aval à un auditeur sur une chaîne de radio pour se marier avec une fillette âgée de 12 ans, voilà qu'il récidive en se mettant à la falsification de l'Histoire.