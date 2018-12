Trois Indiens dans l'espace d'ici à 2022

L'Inde enverra un équipage de trois astronautes dans l'espace d'ici à 2022, la première mission habitée de son programme spatial, a annoncé le gouvernement. Le Conseil des ministres a approuvé un budget de 1,2 milliard d'euros pour la mise au point et la réalisation du programme Gaganyaan («véhicule du ciel» en hindi), selon un communiqué officiel. L'Inde deviendrait ainsi le 4e pays à le faire après la Russie, les Etats-Unis et la Chine. Le programme utilisera le lanceur de fabrication indienne Gslv-MkIII: deux vols non habités seront organisés à titre de tests puis un vol habité se déroulera en orbite terrestre basse sur une durée allant d'«une période orbitale à un maximum de sept jours».