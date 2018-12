Une parcelle de terre algérienne pour la Palestine

La Palestine a déjà le coeur de tous les Algériens, mais un citoyen de Batna a voulu offrir plus, en cédant une parcelle de sa terre à cette cause juste.

Ce dernier, selon El Bilad, a consacré 1200 m2 comme bien waqf (donation faite à perpétuité par un particulier à une oeuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable) pour la cause palestinienne.

Une décision qu'il a prise afin de marquer sa participation à la manifestation organisée par l'association humanitaire El Baraka, en solidarité avec le peuple palestinien.

Selon les organisateurs de la manifestation, organisée samedi dernier sous le slogan «les Aurès pour soutenir la Palestine», le bienfaiteur a tenu à offrir cette parcelle d'Algérie pour montrer le soutien inconditionnel du pays à la cause palestinienne.