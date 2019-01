Alger sera une ville intelligente en 2035

Plus de 300 start-up algériennes spécialisées dans les technologies numériques et solutions innovantes contribuent à la concrétisation sur le terrain du projet «Alger, ville intelligente». La wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a assuré que ses services «vont accompagner ces start-up et les soutenir en vue de contribuer au développement de l'économie nationale à travers l'offre d'emploi, notamment au profit des jeunes diplômés des universités et instituts «. Au total, 12 hubs ont été mis sur pied depuis 2017 dans le cadre du plan stratégique de modernisation de la capitale 2035 à travers la création de start-up, dont les solutions innovantes demeurent stratégiques pour transformer la capitale en ville intelligente, a rappelé Zoukh. Riad Hartani, expert international en intelligence artificielle et conseiller du wali d'Alger pour le projet «Alger, ville intelligente», a affirmé que «les start-up algériennes spécialisées en technologie de pointe proposent des solutions innovantes et réalistes dans la création de villes intelligentes».