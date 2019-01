L'Armée offre 50 ponts mobiles à la Syrie

L'Algérie va aider à la reconstruction de la Syrie en offrant 50 ponts mobiles. C'est l'ANP qui va fournir ces ponts mobiles au génie militaire syrien pour accélérer la reconstruction et la reprise en main du pays, affirment des médias locaux.

Cette aide n'est pas considérée comme militaire et elle n'est pas la première, on se rappelle des livraisons de carburant au profit du gouvernement et du peuple syriens qui ont permis la soudure, lors des années difficiles 2015 et 2016. Depuis le début du conflit, la politique d'Alger a été de privilégier le dialogue, la non-ingérence dans les affaires intérieures et l'application de l'embargo sur les armes.

Faut-il rappeler que l'Algérie a été le seul pays au monde à rester fidèle et sans faille dans son soutien à la Syrie, depuis ces longues et terribles années de guerre civile?