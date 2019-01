Quand la France se préparait à recevoir 500.000 Algériens

Se basant sur les rapports de ses services de renseignements établie durant la décennie noire en Algérie, la France s'est préparée à recevoir quelque 500.000 Algériens qui allaient déferler sur l'Hexagone, convaincue que le régime algérien allait tomber et que l'ex-FIS dissous allait prendre le pouvoir. Cette révélation a été faite par le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, basé à Londres qui vient de déclassifier des documents secrets sur la décennie noire, montrant comment les Français avaient parié sur la prise du pouvoir par les islamistes. Selon ces documents, les Français avaient informé leurs homologues britanniques qu'ils prévoyaient une chute du régime algérien et l'arrivée au pouvoir de l'ex-FIS et qu'ils se préparaient, dès lors, pour la réception de 500.000 Algériens qui devraient fuir le pays. A en croir le même journal, le président Liamine Zeroual avait même décliné l'invitation de son homologue français, François Mitterrand, pour célébrer le débarquement des alliés au sud de la France «par crainte d'être renversé par un coup d'Etat pendant son absence».