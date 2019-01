Transit sans visa: la Chine "oublie" l'Algérie

Les touristes étrangers provenant de 53 pays bénéficient, depuis hier, d'une exemption de visa pour un séjour de six jours dans le cadre d'un transit. Les pays concernés sont, pour la plupart, issus du continent européen. En revanche, aucun pays africain n'est concerné. Pourtant, la coopération entre la Chine et l'Afrique ne cesse de progresser. Les villes concernées par cette exemption de visa sont Pékin et Tianjin ainsi que toute la province du Hebei. A noter que cette exemption de visa d'une durée maximale de 144h n'est valable que dans le cadre d'un transit vers un pays tiers. Les voyageurs internationaux ne pouvaient profiter de cette dispense de procédure visa que pour 72h00. La Page d'Action Visas. Voici les six points d'entrée officiels où les voyageurs internationaux, arrivant par voie aérienne, maritime ou terrestre, pourront bénéficier de cette exemption de visa: Tianjin Binhai International Airport, Tianjin International Cruise Home Port, Beijing Capital International Airport, Beijing West Railway Station, Shijiazhuang Zhengding International Airport, Qinhuangdao Port.