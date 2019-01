L'UMA veut relancer le Transmaghrébin

C'est réellement ce qui s'appelle mettre «la charrue avant les boeufs». Alors que ses structures sont totalement gelées, on croit savoir que l'Union du Maghreb arabe (UMA) lancera, dans les tout prochains jours, une campagne de communication pour la restauration et réhabilitation de la ligne de chemin de fer transmaghrébin. En effet, le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe (UMA) compte lancer une quête de bailleurs de fonds et investisseurs pour la concrétisation du projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne de chemin de fer transmaghrébin.

Nos sources rapportent que la première phase de cette campagne sera essentiellement basée sur «l'attraction des donateurs et la promotion de ce projet qui concernera l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, les trois pays traversés par ce train». Comme l'UMA ne fait pas les choses à moitié, cette 'Union du Maghreb arabe a lancé un appel à l'embauche d'un consultant qui «se chargerait de cette campagne» et ce après avoir conclu une étude de faisabilité du projet en octobre 2018.