Le dur métier des journalistes face aux Gilets jaunes

Les médias «traditionnels» n'ont pas la cote auprès des Gilets jaunes. Manifestations devant les sièges, slogans hostiles... La couverture médiatique du mouvement a-t-elle amplifié le sentiment de défiance? Le 29 décembre, lors de l'acte 7 de leur mobilisation, des Gilets jaunes se sont rendus devant les rédactions de Bfm tv, puis France Télévisions et Europe 1 accusées de collusion avec l'Exécutif, et qualifiées depuis de «collabos». Les tensions ont crû jusqu'à générer des agressions contre des journalistes comme celles de France 2 Montpellier «prises à partie et pourchassées par une foule de manifestants», à Boulou, lors de l'acte 6, près de la frontière franco-espagnole. Dès l'acte 4, des manifestants sur les Champs-Elysées avaient hué la chaîne Bfm tv avant de s'en prendre au drugstore de Publicis, sur le toit duquel étaient postés ses journalistes.