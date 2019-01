Quand Avangard sème la panique

Dix mois après la révélation par Vladimir Poutine de l'avancée russe dans le domaine des nouveaux systèmes d'armes avancés, caractérisés par l'évolution en vitesse hypersonique (plus de Mach 5), le Pentagone a produit un document prenant en compte cette nouvelle réalité stratégique. (Rapport de l'US Navy intitulé «Un concept pour maintenir la supériorité maritime, version 2.0.»). Il commente l'essai réussi, au Kamtchatka, du planeur d'attaque nucléaire hypersonique Avangard, l'une des armes les plus impressionnantes, évoluant autour de 30 000 km/h, suivant des trajectoires zigzagantes dont il est impossible de calculer l'objectif, etc. Avangard est l'arme stratégique par excellence, contre laquelle il est aujourd'hui impossible de disposer d'une parade. A ce sujet, le journal allemand Die Welt a parlé de «panique au Pentagone» où on espère disposer de systèmes hypersoniques en 2025, au plus tôt. Avangard, dont les essais sont concluants, doit entrer en service opérationnel dans les six premiers mois de 2019.