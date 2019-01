René Trabelsi salue la ruée solidaire de nos touristes

La ruée vers la Tunisie, durant les derniers jours de décembre dernier, avait de quoi mettre à rude épreuve les nerfs des policiers et des douaniers des deux côtés de la frontière. 200.000 personnes se sont, en effet, pressées dans les trois postes concernés, à Oum Teboul, Laâyoun et Bouchebka, pour passer le réveillon à Hammamet, La Marsa ou Gammart, d'autant que les hôtels tunisiens ont proprement cassé les prix, allant jusqu'à «offrir» un séjour d'une semaine en demi- pension, dans un espace quatre et même cinq étoiles, pour une somme «dérisoire» de 16.000 DA! Les capacités de traitement des flux de véhicules et de voyageurs ne sont pas encore adaptées chez nos voisins, ce qui a pour conséquence de maintenir le flot jusqu'à l'étouffement dans les postes frontières algériens. Mais des promesses ont de nouveau été données par le nouveau ministre tunisien du Tourisme, René Trabelsi, qui a saisi l'occasion pour «saluer la ruée solidaire» de nos touristes.