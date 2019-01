6,5 millions de passagers ont choisi Air Algérie en 2018

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a réalisé un chiffre record de 6,5 millions de passagers transportés durant l'année 2018. La compagnie nationale a sûrement réussi cet exploit, grâce à l'implémentation d'un nouveau système intégré de gestion des passagers et de fidélisation de la clientèle, l'extension du réseau par l'ouverture de quatre nouvelles

Lignes, ainsi que par la mise en service du premier avion passagers converti en cargo (P2F). Air Algérie a également enregistré, durant l'année 2018, la mise en service de nombreux équipements de maintenance et d'essais destinés à atteindre une plus grande intégration, le non-recours à l'affrètement, une saison estivale réussie et le développement du Call-Center (capacités, paiement à distance). La compagnie a bénéficié aussi en 2018 du renouvellement du label international de sécurité «Iosa» délivré par l'Association internationale du transport aérien, ainsi que par la finalisation du processus de certification ISO 22000-2005 pour l'activité de catering.