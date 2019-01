Bande verte

Lancé en 2014, le projet de la bande verte sur les bords de la route reliant Ouargla à Touggourt, a atteint un taux de réalisation «satisfaisant», avec un avancement de 60%. Il a été réalisé sur 108 km, en plus d'un réseau d'électrification de 60 km, de 18 forages et de 15 bassins d'abreuvage du cheptel camelin. 61 000 plants d'oliviers sur les 80 000 projetés, ainsi que 11 000 djebbars (plants de palmiers) de différentes variétés sur les 19 825 prévus ont été mis en terre le long de cette bande.

Le projet vise la génération d'emplois, l'intensification de l'oléiculture et de la phoeniculture.

Des commerces et des aires de repos pour les usagers de la route, figurent parmi les opérations accompagnant ce projet.