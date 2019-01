Belaïd fait plus confiance aux femmes qu'aux hommes

Lors des travaux de la Conférence nationale sur le statut de la femme, qui ont été entamés par le Front El Moustakbel, le président de ce mouvement, Abdelaziz Belaïd en l'occurrence, s'est permis une litote à l'adresse des femmes de son parti présentes pour participer dans ces travaux, il n'a pas hésité à faire dans le comparatif et l'analogique entre la femme et l'homme en général. Le point qui se faisait nuancer dans ce sens entre les deux sexes selon Belaïd, c'est bien que l'homme use de la force et de la raison, contrairement à la femme qui se réfère au sentiment. Belaïd n'a pas tari d'éloges envers les femmes de son parti à ce propos. Mais le hic, c'est que toute cette illustration n'avait comme but que de tirer à boulets rouges sur certains qui sont, selon toute vraisemblance, des cadres du Front d'El Moustakbel en rétorquant que «ce qui est sûr, les femmes ne m'avaient pas trahi comme beaucoup d'hommes qui m'entourent» (sic).