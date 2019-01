Hôpital de Ben Aknoun: un jardin qui...soigne

L'hôpital de Ben Aknoun innove! Il vient de lancer le premier jardin thérapeutique en milieu hospitalier. Cette première à l'échelle nationale est destinée à offrir des activités horticoles aux patients de longue durée.

D'une superficie de 618 m2, cet espace, situé au sein de l'hôpital Abdelkader-Boukhroufa, est destiné aux malades traités pendant une longue période, à ceux à mobilité réduite, aux enfants et leurs gardes-malades, mais aussi aux éducateurs, au personnel soignant et aux associations. Financé par différents partenaires économiques (publics et privés) et des bénévoles, ce jardin a pour but de pratiquer l'activité nommée «hortithérapie» une discipline qui emploie des activités horticoles, afin de permettre aux patients de participer à leur propre processus de guérison.