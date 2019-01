La Chine est déjà sur la 6G

L'université du Sud-Est, dans la province chinoise du Jiangsu (est) a annoncé qu'une équipe avait commencé des recherches sur les réseaux mobiles 6G. You Xiaohu, professeur de l'université et responsable du projet, a déclaré que son équipe avait lancé les premières recherches et le développement des réseaux mobiles 6G, sur la base des technologies 5G. Par rapport aux technologies 5G, la 6G couvrira un plus grand nombre de domaines avec une vitesse supérieure et une sécurité renforcée, a expliqué You Xiaohu. Le développement et les premières recherches se concentreront principalement sur les communications mobiles intelligentes, les communications sans fil massives, les communications sans fil à ondes millimétriques/submillimétriques, les communications optiques sans fil, ainsi que les communications mobiles à large bande par satellite.