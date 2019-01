Le Kazakhstan instaure le visa électronique pour les Algériens

Le Kazakhstan a instauré, depuis le 1er janvier, le visa électronique pour

117 pays dont l'Algérie. La nouvelle procédure facilitée d'obtention du visa pour ce pays d'Asie centrale nécessite une invitation du voyageur par une personne ou une agence kazakhe, a rapporté le journal The Astana Times, repris par Visa-algérie.com. Le visa électronique est délivré aux Algériens pour le seul motif touristique et ne permet qu'une seule entrée sur le territoire du Kazakhstan par deux points d'entrée qui sont l'aéroport d'Astana, la capitale et celui d'Almaty. Le demandeur de visa devra être porteur d'un passeport ayant encore au moins deux pages vierges et dont la durée de validité est supérieure à trois mois à la date de la demande du visa électronique. La demande se fait par l'inscription du demandeur sur le site www.vmp.gov.kz où il devra entrer le numéro de l'invitation, entrer ses informations dans un formulaire et payer les frais de visa.