Le premier parti islamique voit le jour au Canada

Un premier parti islamique a vu le jour au Canada. C'est le Parti islamique de l'Ontario (Islamic Party of Ontario), le premier du genre au Canada. Plusieurs associations musulmanes existent depuis longtemps au pays de l'Erable, mais aucun parti musulman n'avait encore été créé.Après la Belgique et les Pays-Bas, le Canada se met de la partie. Le Parti islamique de l'Ontario, dont le fondateur est Jawed Anwar, d'origine palestinienne, figure maintenant dans la liste de noms réservés de partis sur le site d'Élections Ontario, ce parti provincial n'est pas encore officiellement enregistré, mais il pourrait le devenir si ses représentants décident de poursuivre le processus.

Le parti possède déjà un site Internet sur lequel est affiché son programme. On peut y lire que le parti veut faire la promotion de l'islam qui est «la religion de l'Ontario et du Canada» et que l'économie et l'éducation doivent être conformes à ses valeurs. Ce qui a poussé à de vives réactions sur les réseaux sociaux et certains partis politiques canadiens à l'exemple du chef du Parti populaire, Maxime Bernier, qui a dénoncé la création de ce parti.