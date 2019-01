Le train reliant l'aéroport d'Alger à la gare de l'Agha à l'essai

Le train reliant l'aéroport d'Alger à la gare de l'Agha est à l'essai. Hier, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zalène, l'a pris en compagnie du wali d'Alger, en marge d'une visite sur le chantier de la nouvelle aérogare internationale de l'aéroport d'Alger. La livraison de cette ligne ferroviaire se fera lors de l'inauguration de la nouvelle aérogare dont les travaux sont presque terminés. Il est à préciser que la ligne ferroviaire qui doit relier Alger à l'aéroport international d'Alger via Bab Ezzouar sera une très belle station souterraine, avec un train toutes les demi-heures qui va relier l'aéroport international d'Alger à Bab Ezzouar, et de là, vers toutes les destinations. Il s'agit d'une ligne de 2,8 km, qui comprend un tunnel de 1,4 km qui traverse l'aéroport et la rocade autoroutière sud reliant Dar El Beida-Ben Aknoun.