Les Américains rêvent eux aussi... d'émigrer

De plus en plus d'Américains voudraient quitter le pays après l'arrivée à la présidence de Donald Trump, selon un récent sondage de Gallup. Plus d'un quart des personnes interrogées ont indiqué le Canada comme contrée où ils préfèreraient déménager. Environ 16% de citoyens américains voudraient émigrer, révèlent un récent sondage de Gallup. Ce pourcentage a ainsi battu tous les records depuis le début de la collecte de telles données statistiques. Ces chiffres sont encore plus élevés parmi les femmes, 20% de celles interrogées se disant favorables à l'idée de passer la frontière. D'après le sondage, le Canada est la destination privilégiée des Américains. Plus d'un quart (26%) de ceux qui songent au départ ont déclaré vouloir vivre dans cet État limitrophe. Gallup estime que ces résultats peuvent être liés au mécontentement ressenti face à la politique de Donald Trump. Ainsi, 22% de ceux qui n'approuvent pas l'action du président américain ont fait part de leur volonté d'émigrer. Parmi ceux qui le soutiennent, cette proportion tombe à 7%.