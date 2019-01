Un clip sur les Gilets jaunes enflamme la Toile

Le clip d'une artiste française, tourné sur un rond-point et portant sur le mouvement des Gilets jaunes, a rencontré un succès fulgurant sur les réseaux sociaux. De son propre aveu, la chanteuse s'est inspirée du tube de Michel Fugain, «Les Gentils, les Méchants». Une jeune artiste française, qui se nomme Marguerite, a publié le 1er janvier dernier sur Facebook une vidéo, dans laquelle elle s'inspire d'une chanson de Michel Fugain pour évoquer l'actualité des Gilets jaunes, relatent les médias français. Dans ce clip, on peut voir la jeune femme en gilet jaune danser en compagnie d'une dizaine d'adolescentes, autour d'un rond-point. «Qui c'est qui prend le taxi? Les gentils. Et qui paye le carburant? Les méchants? (...) Qui fait de l'économie? Les gentils. Et qui est à court d'argent? Les méchants», chante l'artiste, qui se dit concernée par les revendications des Gilets jaunes sur le pouvoir d'achat.