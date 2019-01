Un million de "Bezzaf" pour augmenter les salaires!

Le Syndicat national autonome du personnel de l'administration publique (Snapap) a lancé, depuis le 1er janvier dernier, une campagne nationale pour demander l'augmentation des salaires ainsi que la suppression des taxes et impôts sur les salaires et les retraites. Placée sous le slogan de «Bezzaf» (c'est trop), l'organisation compte rassembler un million de signatures à travers une pétition lancée dans onze wilayas pour un premier temps avant de la généraliser aux autres wilayas du pays. Selon Nacéra Ghezlane, la secrétaire générale du syndicat, il s'agit là d'une nouvelle étape dans la lutte syndicale. Elle a expliqué cette démarche par la dégradation du pouvoir d'achat, l'inflation galopante et la dépréciation du dinar.