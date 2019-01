Arabie saoudite: un SMS suffit pour divorcer

Les tribunaux de l'Arabie saoudite, s'apprêtaient hier à officialiser un service en ligne inédit: le divorce à distance! Selon Algerie-monde-infos, la femme saoudienne pourra désormais apprendre son divorce par un SMS, dont le texte ne dépasse pas deux mots. «Enti Taleq» littéralement en français «Tu es divorcée». L'application de ce service qui consiste à informer la femme de son divorce via SMS, s'inscrit dans le cadre de l'application des mesures décidées récemment par le ministre saoudien de la Justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, Walid Ben Mohamed Somaani. Selon des médias locaux, les femmes saoudiennes auront désormais accès à leurs pensions de divorce, via le portail électronique du ministère de la Justice.