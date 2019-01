Elle collecte plus de 42 000 euros pour aider un Algérien aveugle, sourd et muet



Une jeune internaute franco-algérienne a lancé le 30 décembre dernier une cagnotte en ligne pour aider un Algérien aveugle, sourd et muet. Elle compte déjà plus de 42 000 euros. Selon le site lalsace.fr, une vraie belle histoire, dont l'héroïne est Imène qui a décidé de venir en aide à un Algérien sourd, aveugle et muet, dont la famille ne pouvait pas payer l'opération. La jeune femme avait en effet été très émue par l'histoire de Zentissi Lahbib, qu'elle a découvert dans une vidéo diffusée, fin décembre par AJ+ France. Cet Algérien d'Oran, qui avait commencé à travailler comme mécanicien à l'âge de 14 ans, a perdu la vue dans un accident. Malgré cela, il exerce comme tôlier dans un atelier de voitures depuis 25 ans. Zentissi Lahbib avait droit à une pension et aurait pu arrêter son travail, mais il a refusé. Sa soeur Zahra, avec qui il vit, n'a pas les moyens de payer une opération chirurgicale qui lui permettrait de retrouver la vue.